Cai, il programma per i giovanissimi

Come ogni anno nei mesi di ottobre e novembre gli accompagnatori del Cai Carrara sono al lavoro per preparare il nuovo calendario delle escursioni. In particolare il Cai promuove l’alpinismo giovanile, il vero fiore all’occhiello del sodalizio. Negli ultimi anni anche grazie all’instancabile lavoro degli accompagnatori all’interno delle scuole e del gruppo di alpinismo giovanile (dagli 8 ai 17 anni), molti ragazzi si sono iscritti al Cai per vivere la montagna in sicurezza, grazie al fatto che al loro fianco hanno accompagnatori titolati, formati e in continuo aggiornamento per tecnica alpinistica, l’educazione e la conduzione di gruppi di giovani. L’impegno che occupa i ragazzi è minimo, un’uscita al mese, un paio di fine settimana: invernale con ciaspole, sci di fondo, sleddog, didattica sulla neve, ramponi e piccozza. Mentre quello estivo prevede escursioni, torrentismo, speleologia, orientamento e altre discipline. Inoltre vengono proposte ai ragazzi attività come l’arrampicata, ferrate, escursioni in bicicletta. Il Cai invita quindi i giovani a iscriversi alla loro associazione. Un’occasione per arricchire la loro crescita tramite un consapevole contatto con l’ambiente montano, e l’esperienza di gruppo secondo le regole dell’imparare facendo. Questo permetterà loro di misurarsi in nuove avventure condivise con nuovi amici e destinate a lasciare un segno nelle loro vite. Nel 2018 dodici ragazzi di terza fascia erano stati venti giorni in Perù sulle Ande. E sempre in questi anni sempre i ragazzi di terza fascia hanno salito diversi 4000 delle Alpi.