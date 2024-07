Bernardi: "Gli educatori sono iscritti all’albo?"

Il consigliere del gruppo civico Massimiliano Bernardi esprime le sue preoccupazioni sul termine per iscriversi all’albo degli educatori, fissato per il 6 agosto. Bello specifico Bernardi chiede alla sindaca Serena Arrighi e al presidente di Nausicaa Antonio Valenti se "sono al corrente che entro il 6 agosto in base alla legge 55 del 15 aprile 2024 gli educatori professionali socio pedagogici e pedagogisti, devono iscriversi all’ Albo?". "Arrighi e Valenti hanno informato il personale evidenziando che la tempistica prevista per l’iscrizione all’Albo è troppo ravvicinata e potrebbe compromettere la continuità e la qualità dei servizi per l’infanzia? - domanda ancora Bernardi -. Chiedo inoltre se gli educatori della Co&So che gestiscono lo spazio gioco per bambini e famiglie alla Padula, siano già in regola con l’iscrizione e se le educatrici degli asili nido dipendenti dell’amministrazione comunale si siano già iscritte all’Albo.

"Sappiamo quanto sia importante riconoscere la professionalità e la competenza di chi lavora in quei settori - conclude il consigliere -, tuttavia la necessità di intervenire per fare in modo che i servizi siano salvaguardati senza nulla togliere al riconoscimento della qualità della professione e più urgente".