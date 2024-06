Adele vola all’estero per studiare. Premiata allieva del ’Gentileschi’

Si chiama Alessia Conti e ha 17 anni la studentessa del liceo artistico Gentileschi di Carrara che ha vinto la borsa di studio ‘Intercultura’ della Fondazione Marmo. Un premio che le consentirà di volare in Colombia per vivere un’importante esperienza di vita e di studio. Ieri mattina la premiazione da parte della presidente della Fondazione Marmo Bernarda Franchi, della coordinatrice della Fondazione Stefania Corsini, della responsabile per lo sviluppo del volontariato della zona centro di Intercultura, Laura Ceccherini, e della professoressa Lorenza Marchesini, docente e presidente dei volontari di Intercultura della Spezia che hanno seguito Adele e gli altri 4 vincitori del concorso Intercultura, nelle diverse fasi del percorso di selezione e formazione, tappe fondamentali per prendere consapevolezza dell’esperienza che si accingono a vivere e a dotarsi degli strumenti utili per arrivare preparati a vivere al meglio i mesi che trascorreranno all’estero. .

La borsa di studio è stata istituita dalla Fondazione Marmo e dalla Fondazione Intercultura, che da oltre 70 anni sviluppa programmi di studio per adolescenti delle scuole superiori per sviluppare un comune senso di cittadinanza globale. "Per la Fondazione Marmo la formazione dei giovani è una priorità – dice la presidente Bernarda Franchi –, vogliamo dare loro la possibilità di costruire il futuro che desiderano, avendo le competenze e le conoscenze da spendere come professionisti e come uomini e donne. Siamo felici di poter consegnare questa borsa di studio di Intercultura ad Adele Conti, che frequenterà un anno di liceo in Colombia. Un’occasione unica per venire a contatto con tradizioni, cultura e lingua diverse e scoprire il mondo da un altro punto di vista, che sicuramente l’arricchirà".

"L’idea di studiare all’estero è nata da mia madre, che ha scoperto l’opportunità di ottenere una borsa di studio – ha spiegato Adele Conti –. Durante l’iter burocratico non ho mai smesso di sognare di partire, sebbene all’inizio fossi indecisa a causa della paura di lasciare i miei cari e le mie attività. Dopo un’attenta riflessione ho concluso che in caso di vittoria, avrei potuto acquisire nuove competenze e prospettive. Superando test e questionari mi sono sentita sempre più vicina al mio obiettivo. Sono grata alla famiglia ospitante, consapevole che anche per loro sarà necessario un periodo di adattamento. Mi impegnerò a imparare rapidamente la lingua per facilitare la comunicazione e l’inserimento scolastico. Voglio apprendere quanto più possibile, e se gradito, condividere con loro aspetti della cultura italiana e della mia città, Carrara, la cui esperienza mi ha permesso di ottenere questa borsa di studio".

La Fondazione Marmo, già nel 2018 aveva permesso a due studentesse meritevoli del territorio di studiare in Argentina e negli Stati Uniti, e accedere così a un’inestimabile opportunità di formazione all’internazionalità e all’interculturalità. La Fondazione Marmo è profondamente convinta del valore formativo di questa esperienza e della necessità di permetterne l’accesso agli studenti meritevoli, senza condizionamenti di natura economica, ed ha pertanto attivato una partnership con Fondazione Intercultura per il prossimo anno scolastico.