Roberto Saviano a Mont’Alfonso sotto le stelle. Al via la prevendita dei biglietti

Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), 27 aprile 2024 - Cos’è il sesso per le organizzazioni mafiose? Opportunità di controllo, sopraffazione, strumento per creare nuove alleanze o per distruggerne di vecchie, stigma o vanto, esaltazione o vergogna? Roberto Saviano approda giovedì 22 agosto alla Fortezza di Mont’alfonso, a Castelnuovo di Garfagnana, con il recital “Appartenere - La vita intima del potere criminale” tratto dal suo nuovo libro “Noi due ci apparteniamo” edito da RCS. Al via la prevendita dei biglietti, disponibili dal 27 aprile. Due regine del narcotraffico s’incontrano in un’asfittica prigione cilena. Uno spietato boss della camorra vaga in cerca della giovane ragazza che gli ha spezzato il cuore. Matteo Messina Denaro spende gli ultimi scampoli della sua latitanza fra i ricordi e i letti delle sue amanti… Cos’è il sesso per le organizzazioni mafiose? Opportunità di controllo, sopraffazione, strumento per creare nuove alleanze o per distruggerne di vecchie, stigma o vanto, esaltazione o vergogna? Con questo nuovo accecante caleidoscopio di storie, facce, racconti inconfessati, Roberto Saviano disegna un quadro preciso, spesso romantico, talvolta atroce, della criminalità organizzata alle prese con la questione più spinosa e delicata che le si possa presentare: quella del sentimento e del sesso. Dal palco Saviano accompagna lo spettatore attraverso un viaggio inedito nella vita intima del potere criminale. Il recital di Roberto Saviano va ad aggiungersi ai già annunciati live dei Musici di Francesco Guccini (30 luglio, Fortezza delle Verrucole), Antonello Venditti (3 agosto, Fortezza di Mont'Alfonso), Inti-Illimani (5 agosto, Fortezza di Mont’Alfonso), Giorgio Panariello e Marco Masini (7 agosto, Fortezza di Mont'Alfonso), Alfa (12 agosto Fortezza di Mont'Alfonso), Rita Marcotulli (15 agosto, concerto all’alba, Fortezza di Mont'Alfonso), Paolo Ruffini (“Io? Doppio! Politicamente corretto”, 17 agosto Fortezza di Mont'Alfonso), Roberto Vecchioni (20 agosto, Fortezza di Mont'Alfonso) e alla conferenza spettacolo di Paolo Crepet, (8 agosto, Fortezza di Mont'Alfonso). Altri importanti ospiti sono in arrivo.

I biglietti – posti numerati a sedere, 25,30 e 34,50 euro, compresi diritti di prevendita – sono disponibili da oggi sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804). A Castelnuovo di Garfagnana prevendite presso la Pro Loco (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007). Alla Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana saranno disponibili anche i biglietti riservati a persone con disabilità. Info www.montalfonsoestate.it. Maurizio Costanzo