Camion si ribalta e finisce nel campo. Paura per l’autista

Lucca, 8 maggio 2023 - Brutto incidente stradale questa mattina, 8 maggio, sulla via per Camaiore dove un camion, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato finendo nei campi che costeggiano la strada. E’ successo all’altezza del ristorante ‘Il Guercio’.

L'autista è stato liberato dal mezzo pesante dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasferito in ospedale. Sul posto dell'incidente è intervenuta anche la Polizia Municipale di Lucca.

