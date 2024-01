Hockey serie A1. Sarzana, un mese da tour de force: "A Montebello trasferta delicata»

Si torna in pista con una sorpresa. L’Hockey Vercelli ha alzato bandiera bianca e si è ritirato dall’attività agonistica: questo aspetto dovrà essere adesso oggetto di valutazione della Federazione su come ricalcolare la classifica. In pista oggi pomeriggio, nell’insolito turno domenicale in programma alle 18, anche l’Hockey Sarzana Gamma Innovation atteso dal Tierre Chimica Montebello nella prima giornata d ritorno. Il campionato dunque perde una formazione che ha rinunciato a proseguire comunicandolo alla Federazione. Un mese ’tosto’ per l’Hockey Sarana Gamma Innovation che tra campionato e Coppe non avrà davvero un attimo di respiro. Oggi pomeriggio la trasferta, dopo le festività, è decisamente insidiosa contro il Montebello squadra rivelazione del girone d’andata e che nell’ultimo turno prima della sosta sconfiggendo il quotatissimo Follonica ha conquistato l’ottavo posto utile per la Coppa Italia. "Una sfida molto delicata - spiega il tecnico Paolo De Rinaldis - contro una squadra difficile da superare soprattutto in casa. La dimostrazione è l’ultima partita vinta contro il Follonica. Ci siamo ricaricati in questo periodo di sosta con degli allenamenti anche piuttosto duri in modo da metter dentro più benzina possibile per i tanti appuntamenti importanti tra cui un paio di partite da dentro o fuori".

La partita si gioca al Palasport di Montebello alle 18, arbitano Massimiliano Carmazzi di Viareggio e Vincenzo Marinelli di Giovinazzo. Il calendario dei sarzanesi è davvero impegnati: dopo la sfida di oggi infatti torneranno in pista domenica prossima nella sfida casalinga di campionato contro Amatori Wasken Lodi, sabato 20 in Coppa Wse sempre al ’Vecchio Mercato’ contro gli spagnoli del Pas Alcoy nella gara di ritorno, domenica 28 nella super sfida di campionato contro i campioni d’Italia in carica del Trissino e mercoledì 31 quarti di finale di Coppa Italia.

m.m.