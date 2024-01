Hockey serie A1, i rossoneri avanti 4-1 rischiano il clamoroso ko. Nel finale Garcia evita la beffa. Gol ed emozioni, Sarzana-Lodi pari spettacolo

SARZANA GAMMA

5

LODI

5

HOCKEY SARZANA GAMMA: Corona, Borsi, De Rinaldis F., Illuzzi, Festa, Garcia, Ortiz, Olmos, Tognacca, Vené. All. De Rinaldis P.

AMATORI LODI: Grimalt, Giovannetti, Faccin, Najera, Fernandes, Nadini, Fantozzi, Antonioni, Bozzetto, Porchera. All. Bresciani.

Arbitri: Galoppi di Follonica e Iuorio di Salerno.

Marcatori: 1° tempo 2’28“, 22’17“ Faccin, 4’15“, 8’57“ Garcia, 6’24“ De Rinaldis F., 11’54“ Borsi, 18’07“ Nadini, 19’47“ Fernandes. 2° tempo: 3’33“ Fantozzi, 24’11“ Garcia.

SARZANA – Imprevedibile, pazza e mai doma. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation non ha mezze misure e non concede tempo alla noia. Nelle sue partite regala sempre qualcosa di inatteso come il pareggio 5-5 contro gli Amatori Wasken Lodi. 5. Una gara che i sarzanesi sembravano aver chiuso a pochi minuti dalla conclusione nel primo tempo. Dopo aver ammortizzato lo svantaggio lombardo infatti, la formazione di Paolo De Rinaldis ha ribaltato la situazione fino a portarsi sul vantaggio 4-1. Ma come è già accaduto altre volte, la squadra ha perso consistenza ed è cresciuto l’avversario che si è portato in parità 4-4. Una partita bellissima tra tanti ex in pista che si sono fronteggiati senza risparmiarsi e tiratissima fino agli ultimi secondi. Nella ripresa proprio uno degli ex (Fantozzi) ha insaccato la rete del sorpasso accendendo un falò di scintille, rigori sbagliati, tiri diretti parati. Quando ormai sembrava davvero finita il Sarzana ha tolto il portiere Corona preferendo un giocatore di movimento in più: il rischio ha pagato quando a 49 secondi dalla sirena Jeronimo Garcia ha lasciato partire una ’sassata’ in diagonale che si è infilata dopo tanti tentativi segnando il 5 a 5.

Risultati: Valdagno-Trissino 4-4, Bassano-Forte dei Marmi 4-4, Giovinazzo-Grosseto 7-7, Monza-Montebello 5-3, Follonica-Sandrigo 3-3.

Classifica: Forte dei Marmi 38, Trissino 37, Hockey Sarzana Gamma Innovation 29, Follonica 27, Lodi 26, Grosseto 24, Valdagno 23, Sandrigo 21, Montebello 18, Monza 17, Bassano 15, Breganze 6, Giovinazzo 5.

m.m.