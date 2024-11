Campionato Spezzino: Lakomotiv Losca tenta la fuga in Serie A

La Spezia, 27 novembre 2024 – Caratterizzata dal maltempo e dal rinvio di numerose gare la quinta giornata di andata del Campionato Spezzino di calcio a 7, affiliato Aics,

In serie A continua la striscia positiva di Lakomitiv Losca che vince la quarta gara consecutiva e tenta la fuga al primo posto in classifica. Mvp della gara Simone Pruno, autore di due reti. Un super Mazzantini, autore di tre reti, trascina Avanti Tutta in una netta vittoria ai danni di Doi Fanti. Le altre gare in serie A annullate causa impraticabilità del terreno di gioco.

In serie B solo due gare disputate: vittoria per Fc Pieve Fuoricampo e Alfredo Uomo. In evidenza l'attaccante della Pieve, Canese, autore di ben quattro reti e sempre più solo al vertice della classifica cannonieri.

In serie C girone 1, le tre reti di Crivelli portano alla vittoria la Pizzeria dal Mancio; combattuta la gara tra Portovenere e Avis ma ad avere la meglio sono i borgatari. Seconda vittoria in campionato per Perffo' e Spezia 2000.

Nel girone 2 della serie C, nette vittorie per Leon Ponteggi, contro C.M.B. Techinical Service e Ria Real contro Real Bozi. Per i graziotti in evidenza Danubio e Ibba.

Chiude la giornata BF Team, vittoria e primo posto in classifica e la vittoria all'inglese per Bon Sti Chi su Oratorio Don Bosco.

Nel girone di Sarzana solo due gare disputate: Officine Meccaniche Alberti ha la meglio su Scm con tre reti di Jacob. Vittoria di misura di Laghezza su Arcola.

SERIE A

Grandi Macchine Fc-Lakomitiv Loska 2-4, Doi Fanti-Avanti Tutta Pluriparts 2-7, Dinamo Spritz-Fc Prati 2024 rinviata, Spezia Calcio Popolare-Gino Hair Salon rinviata.

SERIE B

Fc Pieve Fuoricampo-Sorbolo F.C. 5-2, Alfredo Uomo-Fulgor Fc 5-1, Quelli Del Giovedì-San Marco Fc rinviata, Nd Trasporti-The Garden rinviata.

SERIE C girone 1

Carbonitalia-Pizzeria Dal Mancio 1-6, Portovenere Fc-Avis Vezzano Ligure 5-3, Spezia 2000-Beverton Scoglietti 3-0, Perffo'-Italian Yacht Painting 7-4.

SERIE C girone 2

Leon Ponteggi-C.M.B. Technical Service F.C. 10-1, Bon Sti Chi-Oratorio Don Bosco 2-0, Ria Real-Real Bozi- Mae Paninoteca 10-4, Bf Team Next Gen-Asc Boatable 7-3.

SARZANA

Scm-Officine Meccaniche Alberti 1-4, Arcola Fortitude-Laghezza 4-5, New Us Tendola-Gozzoviglio Fc rinviata, Toros-Real Prulla rinviata.