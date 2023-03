Tennis e padel, un’"invasione" di ragazzi per le categorie "Green" e "Super Green"

Grande partecipazione per il torneo di tennis e padel del circuito Fit Junior Program che si è tenuto al The Village di Grosseto. Cento famiglie hanno presenziato al torneo di tennis per le categorie Green e Super Green maschili e femminili e il Torneo Youngblood di padel. Per il Torneo Fit Junior program il vincitore nella categoria Super Green maschile è stato Giacomo Niccolai che ha superato in finale Davide Aldi. Per la categoria Green maschile si è imposto in finale Sebastian Leorda contro Samuel Tortelli.

Nella categoria femminile del Green Greta Liuzza ha sconfitto Anna Carlotta Paolini. Mentre nel Super Green femminile affermazione di Alice Nieri contro Asia Mazzuoli. Per il torneo Youngblood di padel si sono imposti per la categoria medi Matteo Nigrelli e Guido Magnoni contro Edoardo Anselmi e Matteo Rocciola, mentre per la categoria top Diego Callori e Nicola Mazzani hanno prevalso contro Ettore Neri e Ludovica Salvi. Il prossimo impegno in programma per il Fit Junior Program e il Torneo Youngblood di padel è fissato per il 2 aprile.