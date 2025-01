Serie D, tris del Follonica Gavorrano contro il Foligno: terza vittoria su quattro gare

Follonica, 12 ottobre 2021 - Quarta di campionato di serie D girone E che ha visto il Follonica Gavorrano battere 3-0 in casa il Foligno Calcio. Partita che comincia con ritmi non molto elevati e vede lil Follonica Gavorrano prendere il controllo grazie un buon pressing e trame offensive con il Foligno chiuso che si difende tentando di sfruttare qualche errore degli avversari. Buone azioni dei biancorossoblù che lavorano bene sulle fasce portando subito all’azione del primo goal di Giustarini, servito al centro da Tascini. È l’11’ minuto, appena il tempo di ripartire e un’azione di Grifoni che lancia Mugelli procura un calcio d’angolo. Dai piedi di Lo Sicco parte l’assist dalla bandierina, Coccia puntualissimo sigla i 2-0. Al 39’, ancora su calcio d’angolo da sinistra, Lo Sicco batte corto su Trovade che crossa sul secondo palo dove Ampollini a distanza ravvicinata tira forte rasoterra e Maraolo devia in angolo. Sugli sviluppi, di nuovo Lo Sicco corto per Grifoni che serve Tascini a centro area, Maraolo para ancora. Si chiude il primo tempo sul 2-0. Nella ripresa il Foligno torna in campo con Valentini al posto di Chiavazzo e la squadra comincia subito ad aumentare il ritmo facendo abbassare i minerari ma una difesa sempre ben controllata da capitan Dierna, non lascia spazi agli avversari. Al 52’ gran botta di Valentini ribattuta da Ampollini. Al 58’ è la volta di Settimi che con un tiro dalla distanza centra lo specchio, Ombra non si fa trovare impreparato. Cominciano le sostituzioni anche per Bonura che fa entrare al 57’ Berardi per Trovade al 66’ Fontana per Tascini e Rosati per Mugelli. Proprio dai piedi dei due nuovi entrati parte l’azione del terzo goal. Fontana conquista fallo sulla tre quarti, Lo Sicco batte la punizione e trova Rosati pronto con un gran tiro incrociato che batte Maraolo, è il 3-0 che chiude la partita all’80’. Il Foligno continua a cercare il goal ma non c’è più nulla da fare. Al 94’ l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi.