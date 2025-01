Serie C, il Grosseto perde ancora: allo Zecchini passa il Cesena 1-0

Grosseto, 2 ottobre 2021 - Ancora una sconfitta per il Grosseto che cede 1-0 in casa contro il Cesena. La "maledizione" non abbandona la formazione di Magrini che resta con la casella delle vittorie a quota 0. Il team di Viali si impone nella settimana giornata del girone B di serie C. In avvio di gara il Grosseto avrebbe anche la palla giusta: è il terzo minuto quando un contropiede di De Silvestro, concluso con una conclusione, viene salvato sulla linea di porta da un difensore bianconero. l 21’ i biancorossi ci provano con una palla che De Silvestro mette in mezzo all'area ma il rimpallo favorisce gli ospiti che vedono uscire di poco il pallone.

A passare in vantaggio è però il Cesena alla mezzora, con Bortolussi che in area anticipa Ciolli e batte Barosi per il vantaggio ospite. Prima dell'intervallo Bortolussi sfiora il raddoppio, così come Fratini per il Grosseto. Nel secondo tempo il ritmo cala, e Moscati ci prova una sola volta, tra le mille difficoltà a creare occasioni del Grifone che perde ancora.

GROSSETO: Barosi, Raimo (34’ st Biancon), Ciolli, Siniega, Verduci (8’ st Semeraro), Vrdoljak, Fratini (8’ st Moscati), Serena, Cretella, De Silvestro (28’ st Marigosu), Dell’Agnello (34’ st Scaffidi). A disposizione: Fallani, Piccoli, Salvi, Ghisolfi, Artioli. All. Magrini.

CESENA: Nardi, Steffè, Ardizzone, Caturano (38’ st Shpendi), Pierini (27’ st Ilari), Munari (27’ st Nannelli), Berti (27’ st Tonin), Ciofi, Bortolussi, Favale (15’ st Rigoni), Pogliano. A disposizione: Benedettini, Fabbri, Brambilla, Mulè, Yabre. All. Viali. Arbitro: Gemelli di Messina.

Rete: 33’ Bortolussi.