Maratona di Roma Claudia Vincenti è la migliore

Miglior risultato di sempre per una atleta tesserata in Maremma alla maratona di Roma. Claudia Vincenti chiude undicesima assoluta e soprattutto seconda italiana la 42km più partecipata d’Italia in 3h03’58’’. Tempo ottenuto con estrema facilità anche perché questa maratona, come Valencia e Terni nei mesi scorsi è solo una tappa in vista dei più lunghi impegni futuri. L’atleta italoamericana, al primo anno di categoria master, gareggerà infatti nei campionati italiani assoluti della 50km a Castelbolognese il 25 aprile e nella 100km del Passatore il 27 maggio . Sempre nel Lazio ma a Frosinone soddisfazioni anche dalla marcia con quattro presenze di prestigio ai campionati italiani della 20km. La Track&field Master Grosseto grazie ai risultati di Francesco Scafuro (19°), Marco Giachetti (20°) e Gino De Lello (22°) mantiene le posizioni di vertice nel campionato di società dopo la seconda delle cinque prove ma perde il primo posto conquistato a sorpresa a gennaio in Sicilia a favore dei campioni in carica dell’ Amatori Atletica Acquaviva. Prossimo appuntamento il 16 aprile a Prato per il 10mila su pista.