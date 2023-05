Luca Consani, che beffa Ko a Viterbo: è playout

Sconfitta traumatica per la Pallavolo Grosseto Luca Consani. Dopo un filotto di vittorie, nell’ultima sfida di campionato di serie B2 femminile, la formazione allenata da Rossano Rossi ha steccato sul più bello perdendo 3-1 sul campo del Vbc Viterbo nello scontro salvezza. Adesso le grossetane dovranno giocarsi la salvezza allo spareggio contro Battistelli Fossato (in doppia sfida) con cui ha chiuso a pari punti la classifica. Una sconfitta che fa male 25-21, 26-24, 17-25, 25-19 frutto della paura di vincere della squadra grossetana a cui è mancato davvero poco per centrare la salvezza diretta. Date per spacciate due mesi fa, la Pallavolo Grosseto era stata capace di vincere sette partite di fila, ed agganciare le dirette concorrenti per la salvezza. Tutto si giocava sul campo di Viterbo, ma la partita non ha aiutato. Le due formazioni hanno giocato con la paura di perdere, e gli errori sono arrivati da una parte e dall’altra. La Pallavolo Grosseto, avendo perso 25-21 il primo set, ha ceduto 26-24 il secondo per colpa di troppi errori sia in fase difensiva che offensiva. Adesso la salvezza passa per il playout col Battistelli Fossato, sabato gara uno in casa delle umbre e poi la settimana dopo a Grosseto.