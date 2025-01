Calcio a 5 serie B: beffa finale per l'Atlante Grosseto battuta all'esordio

Grosseto, 11 ottobre 2021 -L'Atlante Grosseto perde all'esordio nel campionato di serie B di calcio a 5. I ragazzi di mister Izzo hanno ceduto 7-6 contro la neopromossa Città di Anzio. Beffa finale per i maremmani che hanno subito il gol della sconfitta a venti secondi dalla fine. Dopo una bella partita equilibrata, nella ripresa l'Anzio si è portato sul 6-4. Un punteggio che è rimasto tale fino alla fine, quando Izzo ha messo il portiere di movimento e con un forcing finale i biancorossi erano riusciti anche a pareggiarla. Nel finale il forcing dell'Atlante col portiere di movimento e col gol di Mateo, ad un minuto dalla fine, si erano rifatti sotto. Ed a pochi secondi dalla fine, un sinistro di Murad, deviato da Mastroianni, è valso il 6-6 per la rimonta. La beffa per l'Atlante è arrivata a venti secondi dalla fine, con il sinistro devastante di Raga Facundo all'incrocio dei pali per il nuovo sorpasso Anzio. Per il giocatore di Di Fazio tripletta personale.