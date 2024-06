Variazione del bilancio comunale. Dall’Amministrazione 314mila euro per istruzione, sociale e associazioni

Variazione di bilancio, il Comune di Orbetello investe oltre 300mila euro per istruzione, sociale ed attività associative. "L’amministrazione comunale di Orbetello – ricorda il sindaco Andrea Casamenti – nel corso dell’ultima seduta consiliare ha approvato una variazione di bilancio che prevede oltre 300mila euro di investimenti per i settori della pubblica istruzione, sociale ed attività associative e culturali". Il primo cittadino spiega che "90mila euro sono stati stanziati per contributi ad associazioni sportive e per iniziative e manifestazione di promozione dello sport. Quali tornei ed eventi nazionali ad Orbetello". Quindi è la volta degli "Aiuti alle Famiglie", soprattutto quelle monoreddito con 45mila euro destinati per integrazione canoni di locazione (affitti). "Una voce importante – dice il sindaco – perché consente di aiutare molte famiglie monoreddito che fanno fatica ad arrivare in fondo al mese".

Inoltre 60mila euro sono destinati a interventi e lavori per migliorare il decoro urbano, vedi nuove panchine, sistemazione del verde, pulizia di alcuni tratti delle mura spagnole. Per il settore della emergenza ed urgenza sanitaria, la giunta comunale ha messo in bilancio 10mila euro, quale contributo straordinario per l’acquisto di una nuova ambulanza per il servizio ad Orbetello di 118, che sarà così’ potenziato e dotato di un moderno centro mobile di rianimazione. Poi 30mila euro sono stati destinati all’ acquisto di un nuovo modulo galleggiante per il pontile a Santa Liberata, nel canale navigabile, che dal mare porta alla laguna di ponente. Pontile – spiega Casamenti – che verrà prolungato nel nuovo modulo, con più posti barca a disposizione dei dipoertisti".

Invece 16mila euro sono stati destinati all’acquisto dei nuovi armadietti per le scuole di competenza del Comune, materne ed elementari, 15mila euro per contributo ad istituti scolastici di sua competenza. Infine 48mila euro sono stati destinati all’ampliamento dei servizi scolastici estivi, che sono molto utili per le famiglie che hanno bambini piccoli genitori entrambi a lavoro. Una integrazione tra scuola, sociale ed attività ludiche e colonie marine. La variazione di bilancio è per un totale di 314mila euro.

Michele Casalini