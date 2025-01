Un’area per i cani sarà organizzata in viale Europa

FOLLONICA

Un’area cani provvisoria sarà a disposizione della cittadinanza, proprio vicino a quella interessata dal cantiere che si affaccia su viale Europa e quindi al momento non utilizzabile. E’ l’iniziativa voluta dall’amministrazione comunale di Follonica che – proprio in queste ore – sta procedendo alla predisposizione di un’altra struttura, sempre lungo il percorso ciclabile e pedonale che conduce nell’area del Petraia e dell’ex Ilva. Questo in modo da alleviare i disagi di chi da anni contava su questo servizio per gli animali. "La giunta – dicono il sindaco Matteo Buoncristiani e Eleonora Goti, assessore con delega alla Tutela degli animali – è attenta alle esigenze delle famiglie e delle persone che hanno degli amici a quattro zampe e necessitano di spazi utili allo sgambamento per i loro animali. Abbiamo quindi attrezzato in modo temporaneo una nuova porzione di verde ad area cani".