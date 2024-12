Una tazza in dono ai bambini: "Gesto molto significativo"

Un pensiero dedicato ai più piccoli, un piccolo regalo ma che ha un grande valore. I vertici della Proloco hanno consegnato un regalo ai 43 bambini che frequentano la scuola primaria del comune amiatino. Ai bambini è arrivata in dono una tazza, acquistata dalla Fondazione Tommasino Bacciotti. "Tutti gli anni come Proloco doniamo una cifra alla Fondazione Tommassimo Bacciotti – dicono i vertici dell’associazione –, quest’anno abbiamo deciso invece di dividere in due la quota della donazione. Metà l’abbiamo usata per acquistare, sempre dalla Fondazione, delle tazze da regalare ai ragazzi delle scuole di Seggiano. È un piccolo gesto ma che è importante fare. Abbiamo consegnato le tazze e abbiamo spiegato agli alunni il grande lavoro svolto da questa fondazione".

La Fondazione Tommasino Bacciotti nasce nel 2000 e dalla sua fondazione è impegnata a supportare le famiglie dei bambini ricoverati nell’ospedale Pediatrico Meyer attraverso alloggi e sostegno alla ricerca.