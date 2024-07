"Subito da sbloccare la legge per salvare l’ambiente lagunare"

Lo stato della Laguna di Orbetello preoccupa tutti, sia in maggioranza che in opposizione. Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia, è intervenuto durante i lavori dell’ottava Commissione Ambiente, chiedendo al presidente Mauro Rotelli "di sollecitare il ministero dell’Ambiente per completare l’iter per giungere a una rapida approvazione in commissione, sede legislativa, dell’approvazione della legge istitutiva del Consorzio gestione della laguna. Proprio in questi giorni – ha detto Rossi – la laguna orbetellana sta subendo l’ennesima situazione dovuta alla mancanza d’ossigeno per via della forte ondata di caldo, provocando estese macchie anossiche e moria di pesce. L’attuale comitato scientifico è già a lavoro. Adesso più che mai è utile che venga approvata quanto prima la legge di istituzione del Consorzio di gestione della laguna di Orbetello". Sul tema è intervenuto a Montecitorio anche Marco Simiani, capogruppo Pd in Commissione Ambiente. "La legge per salvare la Laguna è bloccata al Ministero da oltre due mesi – ha detto –, dopo un lavoro bipartisan che ha portato a un testo condiviso. Chiediamo al presidente Rotelli, alla maggioranza e al Governo, di sbloccare la situazione e accelerare l’iter per l’approvazione. Ulteriori ritardi non sono più ammissibili. Chi parla, soprattutto a livello territoriale, di ritardi o inadempienze dovrebbe rimanere in silenzio. Le criticità della laguna fanno emergere la necessità di una nuova governance. Attraverso il consorzio lo Stato, con il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, potrà garantire direttamente risorse economiche, strutturali e logistiche, fino a oggi insufficienti per proteggere e valorizzare un ecosistema fragile".