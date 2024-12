Stefano Disegni ospite alla Palomar. Presenta il suo libro "Al posto loro"

Un appuntamento sicuramente da non perdere quello in programma oggi alle 18.30 alla libreria Palomar in piazza Dante. Il famoso disegnatore satirico e vignettista Stefano Disegni presenterà il suo libro "Al posto loro".

Dialogherà con Stefano Disegni il giornalista Lorenzo Mantiglioni. Cosa succederebbe se fossimo noi a vivere al posto degli animali? Se fossimo noi a fare certe esperienze, con tutte le conseguenze che ne derivano? In un mondo capovolto gli animali avrebbero il controllo su di noi, e non il contrario. Otto episodi in cui i ruoli si invertono: al posto degli animali, ci siamo noi. Otto storie che raccontano in modo surreale e comico, ma comunque dettagliato (nulla di quanto descritto è frutto di fantasia), come la nostra specie spesso tratta le altre con indifferenza nella migliore delle ipotesi e crudeltà nella peggiore.

Stefano Disegni è stato premiato più volte per la sua opera satirica, vincendo quattro volte il Premio Satira Politica di Forte dei Marmi e ottenendo diversi riconoscimenti nel campo della satira online e cinematografica. La sua capacità unica di mescolare arte visiva e musica con una forte impronta comica lo rende una figura di spicco nel panorama culturale italiano contemporaneo.