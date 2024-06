Stati Generali del volontariato. Un confronto tra le associazioni e le istituzioni del territorio

Il volontariato nelle realtà amiatine è molto forte e rappresenta un braccio operativo importante per molti tipi di attività. Nonostante ciò negli ultimi anni ha subito una flessione, soprattutto in coincidenza del Covid, sono sempre meno i volontari e spesso hanno un’età avanzata. Di questo, ma anche delle enormi opportunità che può dare il volontariato, se ne parlerà sabato, alle 17 al cinema teatro amiatino, in piazza dell’Arcipretura e lo si farà con un obiettivo, quello cioè di stimolare i giovani a entrare a far parte delle varie associazioni locali e quindi essere protagonisti di azioni che possano migliorare la qualità della vita dell’intera comunità, con un occhio di riguardo alle fasce di popolazione più debole. L’iniziativa, dal titolo "Futuro e prospettive del volontariato nelle piccole comunità" è organizzata dalla sezione Avis di Castel del Piano "G. Pioli" ed è rivolta a tutti i cittadini di Castel del Piano. "Parleremo dell’importanza delle sinergie tra associazioni e cittadini. – spiega Andrea Savelli, presidente Avis di Castel del Piano – Sarà un pomeriggio ricco di stimoli che prevederà i vari rappresentanti delle associazioni locali mettersi seduti intorno a un tavolo e discutere di volontariato".

Il programma prevede oltre ai saluti istituzionali del sindaco, una tavola rotonda "Il Volontariato a Castel del Piano, con i rappresentanti delle associazioni locali, seguirà "Il volontariato in Maremma e sull’Amiata" a cura della delegazione Cesvot della Provincia di Grosseto e si concluderà con l’intervento di Serena Spinelli, assessore alle politiche sociali della Regione Toscana, dal titolo "Welfare e volontariato: le azioni di Regione Toscana". L’intero pomeriggio sarà moderato da Francesca Ciardiello, giornalista Tv9 e a seguire sarà offerto un apericena a tutti i partecipanti al ristorante Kruger.

Dal punto di vista dell’associazionismo e del volontariato Castel del Piano è senza dubbio un esempio unico in Amiata perché qui oltre ad operare le classiche associazioni sono presenti le quattro contrade del paese, veri e propri soggetti in grado di essere non solo cuore e anima del Palio delle Contrade ma anche protagonisti di molte attività rivolte al sociale.

Nicola Ciuffoletti