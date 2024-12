Scoperto giaciglio nel parco

Arriva da un nonno che ha accompagnato il nipotino a giocare nel Parco di viale Fratti, una segnalazione che, preoccupato, per la scoperta che ha fatto osservando cosa si nascondesse sotto alla vegetazione che chiude uno degli archi che sorreggono la scalinata. Non visibile, a causa del fogliame, era presente un giaciglio, rovinato dalle ultime piogge, che, secondo la persona che ha fatto questa scoperta, poteva servire da dormitorio a qualche senza fissa dimora. Da qui la necessità, come ha aggiunto, di tenere pulito ed in condizioni accettabili tutta la struttura che sorregge la scalinata usata, spesso, in occasione di matrimoni di rito civile, per salire nell’area dove si pronuncia il fatidico "si". La preoccupazione espressa da questo nonno si è estesa ad altre persone che accompagnano, quando fa bel tempo, i figli o i nipoti in questa zona del parco con la speranza che intanto venga sistemata la vegetazione ma, principalmente, e questo in primo luogo, soprattutto, nel caso di persone che cercano un luogo dove dormire, si creino le condizioni per una ospitalità decente ed adeguata in questo periodo invernale. Intanto, sempre fra chi accompagna i propri bambini a giocare nei parchi cittadini, arriva la soddisfazione della riparazione della staccionata al Parco di Poggio che presentava situazioni di pericolo lungo il lato adiacente alla zona del mercato settimnale. Sempre in quella zona in questi giorni è in atto una importante operazione di messa in sicurezza della staccionata sull’ultimo tratto della via che conduce alla ex Colonia Elioterapica ed agli impianti sporti.

Roberto Pieralli