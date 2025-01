Nuovi cassonetti. Incontro con i cittadini

A Castiglione della Pescaia, partire da lunedì 20 gennaio, i nuovi cassonetti ad accesso controllato entreranno ufficialmente in funzione e sarà possibile conferire i rifiuti esclusivamente utilizzando la 6Card, la tessera associata all’utenza Tari. Per illustrare a tutti le nuove modalità di conferimento e per agevolare il ritiro delle tessere, il Comune e Sei Toscana hanno organizzato un incontro pubblico per domani alle nella sala del consiglio comunale, aperto a tutta la cittadinanza. In questa occasione sarà possibile, per chi non lo avesse ancora fatto, ritirare la 6Card, dalle 17 alle 20. Da lunedì le tessere potranno invece essere ritirate nel Punto di Facilitazione digitale nell’ex palazzo comunale di via Vittorio Veneto, tutti i lunedì dalle 9 alle 14, i giovedì e i venerdì dalle 9 alle 13.