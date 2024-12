Monaci: "Opere sull’intero territorio"

Lavori in tutto il comune, nuove iniziative e conseguimento di importanti finanziamenti. Il sindaco di Cinigiano, Luciano Monaci, fa il punto dopo sei mesi di mandato. "Sono state messe in campo tante energie per dare risposte concrete, per creare le premesse per nuove opportunità di lavoro e di socializzazione – dice – e per costruire una comunità che guarda al futuro con orgoglio e speranza. Penso principalmente alla grave carenza dei medici di base. Assicuro i cittadini che il Comune eserciterà tutte le pressioni a sua disposizione affinché il servizio sia garantito".

Negli ultimi sei mesi sono stati realizzati numerosi interventi. Dalla manutenzione dell’immobile comunale situato nel Borgo di Santa Rita, alla manutenzione straordinaria di immobili comunali situati a Monticello Amiata (Cimitero). "Con un impegno economico di 225mila euro è stato riqualificato il Polo Culturale di Monticello Amiata – spiega – con 140mila euro invece è stato consolidato il muro in via Grosseto a Cinigiano".

Si parla poi di efficientamento energetico a Sasso d’Ombrone, Monticello Amiata e Cinigiano. Grande attenzione è stata rivolta alla riqualificazione e adeguamento della palestra della scuola " Grazi" di Cinigiano (finanziamento regionale di 1.075.720 euro). "Nel Borgo di Santa Rita è in via di ultimazione – prosegue Monaci – da parte della Provincia la rotatoria sulla Strada del Cipressino".

Poi Monaci prosegue: "Sono stati inoltre richiesti una serie di finanziamenti per attività che dovranno essere realizzate nel prossimo futuro. Sono tutti progetti di ampio respiro – conclude – destinati a dare nuovo impulso al comune, e consentirgli di diventare sempre più dinamico e attrattivo".