Le casse comunali. Approvato il bilancio

Approvato in consiglio comunale il bilancio di previsione 2025/27, confermate le aliquote Irpef e Imu. L’assessore Silvano Scotto ha annunciato la conferma dell’aliquota Irpef dell’anno precedente allo 0,8%, così come la relativa soglia di esenzione a 9mila euro. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, inoltre, l’addizionale viene calcolata applicando l’aliquota al reddito imponibile complessivo. Confermata per il 2025 anche l’aliquota Imu: per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale con detrazione di 200 euro e relative pertinenze al 5 per mille, l’aliquota ordinaria al 10,6 per mille, l’aliquota fabbricati locati quando il contratto di erogazione affitto è regolarmente registrato con durata non inferiore all’anno al 9,6 per mille. L’approvazione del bilancio di previsione 2025/27 è avvenuta nel rispetto dei termini di legge e prevede un totale complessivo di 47 milioni di euro. Le principali entrate derivano da Imu, Tari e imposta di soggiorno "che ha superato le aspettative che avevamo preventivato nel bilancio di previsione precedente, ovvero 500mila euro a fronte di una previsione di 400mila. Si prevede anche un’entrata di circa 900mila euro per le sanzioni derivanti dal codice della strada", ha detto l’assessore. Previsti anche investimenti in project financing dei privati per circa 9 milioni e 700mila euro nel 2025 e 7 milioni nel 2026.

"Riguardo alla lotta all’evasione sono un po’ preoccupata – ha detto però Priscilla Schiano, consigliera di opposizione –. Temo che la scelta di esternalizzare i servizi non sia stata una scelta saggia".

Non è mancata una stoccata del primo cittadino verso il gruppo di opposizione guidato da Marco Nieto, assente in aula. "L’approvazione del bilancio preventivo è il momento più importante dell’anno – ha sottolineato il sindaco Arturo Cerulli –. Non capiamo quindi l’assenza del gruppo Per l’Argentario, speriamo che dal prossimo anno i suoi consiglieri cambino approccio e vengano a parlare qui invece che sui giornali. Oggi ad esempio approviamo il progetto di massima della Strada Panoramica, tra poco sarà definito anche l’impianto delle Piane. Riguardo il porto della Pilarella vorremmo allungare il Moletto per metterlo in sicurezza".

Andrea Capitani