Il professor Fucci parla di "Auschwitz"

La Società Dante Alighieri ha in programma due eventi. Martedì alle 17 nella Sala Pegaso della Provincia, il professor Angelo Fucci, docente di Storia e Filosofia al liceo Classico e Scientifico di Grosseto, terrà una conferenza sul tema "Auschwitz 80 anni dopo". Il professor Fucci spiegherà come la dottrina razziale adottata da Hitler abbia potuto svilupparsi, diffondersi e organizzarsi e poi in che modo la storiografia si è mossa intorno a questa tragedia; quale potere hanno oggi le Convenzioni internazionali e le "politiche della memoria".

Venerdì alle 17, sempre nella Sala Pegaso, avrà luogo invece l’un incontro con Anna Camaiti Hostert, docente e giornalista, sul tema "L’America contemporanea in bilico tra speranza e nichilismo". La relatrice, presentata dalla professoressa Letizia Stammati, svolgerà una riflessione circa le ricadute che Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti avrà per la politica interna e gli equilibri internazional.