I talk show estivi. Ultimo atto parlando di "turismi" con gli esperti

E siamo alla conclusione, nella bella e tradizionale location alle Terme Marine Leopoldo II, degli incontri estivi che ormai da una decina di anni contribuiscono a valorizzare la stagione culturale di Marina di Grosseto. I talk show ideati e condotti da Giancarlo Capecchi e ospitati con grande signorilità dalla direzione dell’elegante e molto frequentata struttura alberghiera termale, unica nel suo genere sulla costa toscana, avranno oggi pomeriggio alle 18.30 come protagonisti, per parlare di "turismi" e della stagione che ormai sta per lasciarci, due personaggi di spicco del mondo dell’accoglienza, l’imprenditrice Simona Tozzi, vice presidente di Federalberghi e il general manager delle Terme Marine e dell’Hotel Granduca Amedeo Vasellini, presidente nazionale di Assohotel e responsabile del settore per Confesercenti.

Ormai la stagione estiva ci sta lasciando, è vero che l’estate meteorologica finirà il 22 settembre, ma si possono già fare delle considerazioni sulle vacanze “caldissime” del 2024, per cercare di capire, dagli ospiti, come sono andate veramente le cose. Sia come affluenza di turisti, perché sulle valutazioni della stagione le opinioni sono diverse (c’è chi è soddisfatto e chi parla di una calo almeno del 20% di presenze, aggiungendo che sono stati pochi e decisi a spendere il meno possibile), sia sulle difficoltà di reperire, da parte delle strutture di accoglienza, personale adeguato per offrire il miglior servizio possibile. Al quale oggi c’è più attenzione che in passato.

Amedeo Vasellini e Simona Tozzi risponderanno sicuramente ad ogni domanda puntualizzando, certo partendo dalla loro esperienza di albergatori, come sono andate veramente le cose, se possono ritenersi soddisfatti o se sono delusi, quali sono state le difficoltà maggiori oltre alla ricerca del personale, qual è stata la reazione dei clienti, che cosa cercano i vacanzieri in Maremma, solo il riposo familiare o, magari per i loro figli spesso con i musi lunghi, più divertimenti, più possibilità di svago?

E i rapporti con le amministrazioni comunali, con le istituzioni? Quale sostegno danno per attirare turisti o magari rendere il loro soggiorno piacevole? I controlli per la sicurezza che sono importanti, più di quanto si pensi, sono stati conformi alle attese?

E le verifiche, le ispezioni che in estate vengono effettuate da ufficio del lavoro, Asl, autorità preposte al rispetto delle regole, sono state superiori alle attese ed effettuate in orari accettabili? Insomma c’è attesa per questo ultimo talk show estivo, dedicato proprio al settore considerato trainante per la nostra economia che al turismo e a tutto l’indotto riserva grande attenzione. Naturalmente anche altre saranno le domande di Capecchi ai suoi ospiti, e magari riguarderanno le piste ciclabili, i Parchi, le aree archeologiche, la storia delle tradizioni e la cultura di una terra che non finisce mai di stupire e che, se presentata in maniera adeguata, riesce ad affascinare anche il più distratto dei turisti. E naturalmente si parlerà anche di gastronomia, enologia e di eccellenze del nostro territorio.