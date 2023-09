Cristina D'Avena in visita ai piccoli pazienti dell'ospedale Misericordia a Grosseto

E’ stata davvero una Una grande sorpresa quella che la cantante Cristina D’Avena ha fatto al Pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Misericordia. La cantante,ospite di alcune manifestazioni in Maremma, ha colto questa occasione per far visita al reparto, allietare i piccoli ricoverati e salutare medici ed infermieri. Cristina D’Avena è stata accolta da Michele Dentamaro, direttore dell’ospedale, Susanna Falorni, primario di Pediatria, Anna Rita Sacchetti, responsabile infermieristico dell’area ambulatoriale, Elisabetta Carone, coordinatore infermieristico della Pediatria, Stefano Bini, conduttore televisivo, e Andrea Bramerini, medico e presidente della Proloco di Grosseto.