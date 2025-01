Controlli in città: sequestri e un’espulsione

Proseguono in città le operazioni straordinarie "ad alto impatto", con l’obiettivo "di garantire – si spiega dalla Prefettura – sempre maggiori condizioni di legalità e sicurezza, reale e percepita, nella zona della stazione ferroviaria e nelle aree limitrofe". L’attività, che ha visto coinvolti 32 operatori, con l’impiego di personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia municipale, ha fatto registrare controlli nei confronti di 156 persone, tre delle quali sono state trovate in possesso di coltelli che sono stati sequestrati dalle Forze dell’ordine. Al contempo, è stato adottato un provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino straniero risultato irregolare sul territorio nazionale, successivamente accompagnato nel centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Potenza in attesa di essere rimpatriato nel Paese di origine. Salgono a 17 quindi le espulsioni adottate nel corso del mese di gennaio. L’operazione ha coinvolto anche quattro esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ad uno dei quali è stato interdetto l’uso del locale cucina a seguito di irregolarità accertate da personale della Asl. Nuovi servizi ad "alto impatto" saranno eseguiti nelle prossime settimane.