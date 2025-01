Campionato Gravel e Amiata Bike: aperte le iscrizioni

Aperte le iscrizioni al Campionato italiano Gravel e Cicloturistica Amiata Bike. L’associazione Amiata Bike ha pubblicato le date del nuovo Festival del Cicloturismo, in programma dal 25 al 27 luglio. In queste date sono molti gli eventi collaterali a cui è opportuno iscriversi per poter partecipare.

L’Asd Amiata è presieduta da Monica Fanciulli, di Santa Fiora. Il team è composto da persone rappresentanti di tutta la montagna e l’obiettivo principale è la diffusione e lo sviluppo del ciclismo come strumento di valorizzazione del territorio e delle realtà locali. Essa esercita con lealtà sportiva la propria attività salvaguardando le funzioni educative, sociali e culturali del ciclismo.

L’associazione è contraddistinta da un forte legame con il territorio, si interessa di promuovere eventi e manifestazioni sportive ciclistiche dilettantistiche, agonistiche e promozionali, oltre a svolgere attività di formazione alla pratica del ciclismo. L’attività sportiva che si intende esercitare è finalizzata a rendere l’Amiata un territorio sempre attivo durante tutto l’anno.