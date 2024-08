Autista dell’ambulanza aggredito mentre soccorre un ubriaco

Ancora una volta bersaglio di violenze: un soccorritore aggredito da un uomo che era ubriaco. E così due operatori della Misericordia di Grosseto hanno dovuto far fronte a una serata da incubo. Quando i soccorritori sono arrivati, un uomo di circa 50 anni, grossetano, si è scagliato contro l’ambulanza, prendendo le chiavi del mezzo. Il fatto è accaduto in piazza dei Lavatoi, in pieno centro storico. Sull’ambulanza c’erano soltanto l’autista e una soccorritrice: quando sono arrivati a soccorrere l’uomo, in evidente stato di ebrezza, lo stesso si è scagliato contro l’equipaggio. L’autista ha cercato di impedirglielo: per questo è stato colpito con due pugni dall’uomo, che impugnava la chiave come un pugnale. Entrambi dunque hanno dovuto ricorrere alle cure mediche al Pronto soccorso dell’ospedale Misericordia: quando sono arrivati sono stati avvertiti anche i carabinieri che hanno raccolto la testimonianza dei due soccorritori. "Ormai la situazione è fuori controllo – dice Edoardo Boggi, governatore della Misericordia di Grosseto – sono troppe le aggressioni al nostro personale. Gente che opera spesso in maniera volontaria, (soprattutto donne), che dedica il proprio tempo al servizio della comunità e non è tutelata nello svolgimento del proprio servizio. Situazioni come questa, già pericolose e di difficile gestione per un uomo, diventano ancora più rischiose per una donna. Urge un incontro congiunto con Croce rossa, Anpas e istituzioni locali per iniziare a stilare un protocollo di intervento così da stabilire cosa fare in queste situazioni. Serve dunque una pattuglia che affianchi i soccorritori nelle situazioni potenzialmente più complicate".