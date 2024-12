Area sgambamento cani: "Sarà un servizio in più nella zona 167 ovest"

L’area di sgambamento per i cani nel quartiere della 167 Ovest è quasi pronta. "Si tratta di un progetto nato dalla visione della precedente amministrazione, che ho avuto l’onore di seguire personalmente per assicurare che ogni passo fosse indirizzato verso il miglioramento della qualità della vita della cittadinanza e dei nostri amici a quattro zampe - ha detto Francesco Ciompi di Follonica a sinistra - l’idea di base era chiara: migliorare la manutenzione e i servizi per le aree di sgambamento dei cani, oltre che per le spiagge dedicate a loro, attraverso un piano di affidamento che rendesse questi spazi più curati, sicuri e accoglienti. Tra gli obiettivi previsti da questo piano, c’era anche la realizzazione della nuova area di sgambamento cani della 167 Ovest, da completare entro tre anni (entro il 2026). Questa nuova area, che si aggiunge a quelle già presenti in altri quartieri, rappresenta un ulteriore passo avanti nell’offrire spazi di qualità, progettati per garantire il benessere degli animali e promuovere momenti di socialità. Luoghi come questo non sono solo utili per i nostri amici a quattro zampe, ma anche per rafforzare il senso di comunità e condivisione. Vedere concretizzarsi questo progetto è per me motivo di grande soddisfazione, perché dimostra come una programmazione attenta e lungimirante possa produrre risultati concreti e migliorare il nostro territorio. Desidero esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo. Sono certo che questa nuova area di sgambamento diventerà un punto di riferimento non solo per gli abitanti della 167 Ovest, ma per tutta la comunità".