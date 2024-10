Ambiente ed economia. Laguna, aiuti economici per i pescatori e le attività

"Un sostegno concreto per chi lavora in laguna. La Regione dimostra ancora una volta di fare la sua parte, attendiamo ancora azioni concrete da parte del Governo". Con queste parole la consigliera regionale Pd Donatella Spadi, interviene sullo stanziamento deciso dalla Regione nell’atto di variazione di bilancio che va a sostenere con un contributo a fondo perduto chi lavora alla pesca nella laguna di Orbetello.

"Ho accolto con grande soddisfazione – dice Spadi – la decisione della Giunta di inserire nella variazione di bilancio che ha destinato una cifra importante come contributo straordinario a fondo perduto fino ad un massimo di 450mila euro per l’anno in corso al concessionario dei diritti esclusivi di pesca nella laguna di Orbetello, nonché un ulteriore stanziamento di 188mila euro a parziale ristoro dei ricavi registrati dalle imprese del settore turismo, del commercio e delle attività di parcheggio veicoli operanti nella frazione di Ansedonia nel comune di Orbetello".

E buone notizie arrivano anche da Roma: la discussione e votazione della legge sulla laguna avverrà solo in Commissione, senza dover passare dalle aule del Parlamento. Lo annuncia l’onorevole Fabrizio Rossi (FdI), demandato il compito di relazionare in commissione legislativa. "Il testo unificato, quindi – dice Rossi –, avrà un iter molto più veloce rispetto a una discussione in Aula per essere approvato. Finalmente, siamo davvero in dirittura d’arrivo per la nuova gestione della laguna".

"Una volta completato l’iter legislativo – dice l’onorevole Marco Simiani (Pd), il Consorzio diventerà parte integrante della nostra comunità, contribuendo attivamente alla protezione e gestione del territorio".