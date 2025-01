Torna il premio "Il Bel San Giovanni": ecco chi sono i vincitori

Firenze, 30 gennaio 2025 - Si è tenuta a Firenze la cerimonia per il 229/o anniversario della fondazione della società di San Giovanni Battista, con la consegna del 34/o premio 'Il Bel San Giovanni' a Lucia Aleotti, azionista e membro del board di Menarini; a Nicola Salvioli, restauratore specializzato nel restauro di manufatti in metallo e cuoio; a Luigi Zangheri, già docente di Storia del giardino e del paesaggio presso l'Università di Firenze (il riconoscimento è stato ritirato dal principe Gianfranco Grimaldi); a Claudio Bertini e Massimo Gramigni fondatori di Prg.

"Da tantissimi anni - sottolinea Sara Funaro, sindaca di Firenze - la Società di San Giovanni fa un lavoro straordinario per conservare le nostre tradizioni e per fare in modo che vengano valorizzate le personalità del nostro territorio. In questo premio vengono valorizzate persone che si sono distinte nella nostra città per capacità personali, per capacità professionali, e per il valore aggiunto che hanno dato alla nostra società". Il ringraziamento agli organizzatori va anche dal governatore della Regione Toscana Eugenio Giani: "Si tratta di un riconoscimento molto importante che valorizza chi tiene alto il nome di Firenze. Ringrazio la società di San Giovanni Battista per il lavoro che fa".

Per Aleotti il premio "va esteso a mio fratello in primis, ma a tutte le persone che hanno fatto di Menarini una realtà così importante per Firenze, nonostante che questa realtà sia cresciuta nel mondo, sia approdata negli Stati Uniti, in Asia ed in Australia. Ha tenuto le sue radici così salde nella nostra città. È un momento bellissimo, molto emozionante".