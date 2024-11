Torna la Maratonina del Vitello d’Oro

Fiesole, 26 novembre 2024 – La storia della Polisportiva Ellera è indissolubilmente legata a quella della Maratonina del Vitello d’Oro, che quest’anno celebra la sua 46ª edizione. Fondata come Polisportiva all’interno del Circolo Renato Murri di Ellera, situato “100 metri prima del ponticino del fosso della Falce”, la società affonda le sue radici negli anni ’70. Un curioso aneddoto ci riporta a quegli anni, quando alcuni partecipanti alla Maratonina del Carnevale di Viareggio, quando gli organizzatori incuriositi dal nome della gara, chiesero dove si trovasse questa frazione di Fiesole.

Oggi la Polisportiva Ellera conta oltre 150 soci attivi, che si dedicano con entusiasmo alla vita sociale e sportiva. Tuttavia, la collocazione geografica nel "levante fiorentino" rappresenta una piccola sfida: i podisti, spesso legati alle proprie città, sono talvolta riluttanti a spostarsi fuori dai loro abituali percorsi. Negli anni ’80, la Maratonina del Vitello d’Oro raggiunse numeri impressionanti, con oltre 600 partecipanti alla corsa non competitiva. Dalla 39ª edizione, la gara ha accolto anche atleti agonisti, arricchendo la sua proposta. Quest’anno, la grande novità consiste in un doppio percorso: 13,5 km per gli agonisti e 8,8 km per i non competitivi, accanto alla tradizionale distanza ludico-motoria di 5 km. All’arrivo, come sempre, ci sarà un’atmosfera di festa. Gli organizzatori, con la loro straordinaria creatività, sono noti per stupire i partecipanti con allestimenti che potrebbero rivaleggiare con il banchetto di un matrimonio.

Perché il nome "Vitello d’Oro"? Una leggenda racconta che “tra Valle e Monteloro si nasconde un vitello d’oro: chi lo troverà, non avrà più problemi.” Questa affascinante metafora si riferisce probabilmente alla fertilità dei terreni circostanti, che garantivano abbondanti raccolti e una vita agiata agli abitanti della zona. Da questa immagine simbolica nasce il nome della gara, che attraversa luoghi ricchi di storia e bellezza naturale. Se da un lato la posizione periferica rispetto a Firenze potrebbe rappresentare un ostacolo per alcuni, dall’altro la zona offre un’esperienza unica da vivere, correndo immersi nella natura e nella passione che i soci della Polisportiva Ellera mettono in ogni dettaglio organizzativo. Non resta che segnare in agenda il prossimo 1° dicembre e lasciarsi sorprendere dalla magia della Maratonina del Vitello d’Oro, dove natura, storia e sport si fondono in un evento imperdibile.