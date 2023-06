Memorial "Barlacchi", i Pulcini della Floria 2000 firmano il successo più bello

La squadra della Floria 2000 si è aggiudicata la 7ª edizione del Memorial "Massimo Barlacchi", manifestazione giovanile riservata alla categoria Pulcini 2014.

Al secondo posto la Sales, al terzo la Resco Reggello, quarto l’Affrico, quinta la Sancat, sesta l’Alleanza Giovanile Dicomano, settima l’Albereta, ottavo il Firenze Ovest. Questi i risultati delle finali: Floria 2000-Sales 2-0, Floria 2000-Resco Reggello 3-1, Floria 2000-Affrico 2-0. Un premio speciale è stato consegnato al capocannoniere della Floria 2000, Edoardo Lombardi per aver realizzato 5 reti.

È stata una kermesse calcistica giovanile molto interessante che ogni anno vuole ricordare la memoria di un salesiano, Massimo Barlacchi, fiorentino di anni 63, che nel 2014 sacrificò la propria vita per salvare un ragazzo di 8 anni di origine marocchina, che stava annegando in mare a Savona alla foce del torrente Letimbro.

Alla manifestazione ha partecipato un pubblico numeroso che ha apprezzato l’ottima organizzazione messa in atto dagli amici, tutti presenti, Giachi, Frangini, Bardi, Curreri, Ghinazzi, Comparini, Bolognesi, Trambusti, Petroni, Galli e Franchi; in collaborazione con l’Unione Sportiva Sales ed in particolare dalla famiglia Barlacchi, che era presente con la signora Maria Clotilde e la figlia Chiara. Si sta già lavorando alla prossima edizione per rendere la manifestazione sempre più coinvolgente e aperta a tante altre realtà giovanili.

G. Pul.