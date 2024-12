Podismo, la festa della Us Nave. E a gennaio torna il trofeo

Firenze, 9 dicembre 2024 – Grande partecipazione al Ridotto del Teatro Cartiere Carrara a Firenze, dove oltre cento soci della Us Nave si sono riuniti per celebrare insieme la chiusura dell’anno agonistico 2024. La serata si è aperta con i saluti istituzionali di Letizia Perini, assessora allo sport del Comune di Firenze, Marco Ceccantini, presidente provinciale della Uisp, e Catia Ballotti, responsabile dell’Atletica leggera Uisp comitato di Firenze.

Gli interventi hanno sottolineato l'importanza dello sport come strumento di coesione sociale, evidenziando il ruolo fondamentale della U.S. Nave, realtà di spicco del panorama cittadino con quasi 200 soci. Presenti anche Piero Giacomelli, presidente della ETS "Regalami un sorriso", che ha rappresentato con la sua presenza lo spirito solidale e sportivo del sodalizio.

Durante l’evento sono stati assegnati i riconoscimenti agli atleti che si sono distinti nel corso della stagione. Lucia Cecioni e Gabriele Crociani hanno ricevuto il titolo di “Donna e Uomo Nave dell’anno”. Grazie al numero di gare disputate e ai chilometri percorsi, per il secondo anno consecutivo sono stati premiati: Debora Buffolino che ha primeggiato con 79 gare e 1.204 km percorsi, mentre Stefano Fiordi ha totalizzato 100 gare e 1.219 km. Riconoscimenti speciali sono stati attribuiti anche agli atleti che hanno offerto supporto logistico durante le competizioni. Franco Broccia si è aggiudicato il primo posto, seguito da Graziella Degl’Innocenti, Elena Bocciolini e Daniele Corti. Il presidente della US Nave, Paolo Pistolesi, ha espresso grande soddisfazione per i risultati societari, ringraziando il consiglio direttivo per l’impegno e la dedizione. Non è mancato il momento goliardico con l’assegnazione dei tradizionali “Cucchiai di legno”, che ogni anno premiano con ironia particolari categorie di atleti. Per il 2024, il premio “Più acciacchi che chilometri” è andato a Laura Tosi e Maurizio Ciardi.

Nel corso della serata, Pistolesi ha posto l’accento sull’importanza del Trofeo Nave, in programma il 26 gennaio 2025. I soci sono già al lavoro per garantire un evento impeccabile, curando ogni aspetto organizzativo per assicurare assistenza e sicurezza sui tre percorsi previsti. La competizione, giunta alla 44ª edizione, propone un tracciato classico di 16 km con un dislivello di 340 metri. Per gli appassionati delle lunghe distanze, la “Scalata al Convento”, giunta alla settima edizione, offre un percorso di 25 km con 635 metri di dislivello, regalando ai partecipanti panorami mozzafiato sul Convento dell’Incontro. Completa il programma la Eco Camminata, che si snoda lungo le rive dell’Arno e presenta un percorso interamente rinnovato.

L’evento ha testimoniato ancora una volta il forte legame tra la Us Nave e la comunità, promuovendo valori di inclusione, amicizia e crescita personale. Con il 44° Trofeo alle porte, la US Nave si conferma un punto di riferimento imprescindibile per gli appassionati di sport e solidarietà.