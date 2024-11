Contributi al settore sportivo, pubblicato l’avviso per l’anno 2025

Firenze, 9 novembre 2024 - Pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze l'avviso per la concessione di contributi nel settore sportivo per l’anno 2025. I criteri per la concessione sono diversi: per "attività nell’ambito della scuola e del lavoro a favore dei soggetti portatori di handicap; per l’affermazione all’educazione dei giovani con l’avviamento agli sport di base; a favore dei meno giovani e, quindi, degli anziani, attraverso il loro coinvolgimento in attività sportive e ricreative oppure per "manifestazioni sportive e ricreative a carattere nazionale ed internazionale".

Sono ammessi a presentare la domanda di contributo economico persone ed enti pubblici e privati in possesso dei due requisiti: l'iscrizione nei registri o albi nazionali e/o regionali, se previsti per la propria natura giuridica, e l'assenza di fini di lucro. "Nella concessione dei contributi per attività e manifestazioni terremo sarà data priorità in ordine alle attività e manifestazioni che soddisfano tutta una serie di criteri - ha spiegato l'assessora allo sport Letizia Perini - l'organizzazione di attività sportive e motorie indirizzate a soggetti deboli e svantaggiati, l'accoglienza di persone con disabilità negli impianti sportivi comunali, con messa a disposizione di istruttori qualificati per assicurare lo svolgimento di attività motorie e sportive adeguate ed efficaci e favorire l’integrazione con i soggetti normodotati. Le iniziative per contrastare l’abbandono della pratica sportiva in età adolescenziale e per incentivare l’avvicinamento allo sport in tale fascia d’età e quelle per il sostegno alle famiglie nell’accompagnamento dei bambini più piccoli all’attività sportiva. E, ancora, le manifestazioni a carattere internazionale e nazionale che apportino un significativo beneficio alla città in termini di partecipazione e di promozione diffusa della disciplina sportiva interessata e organizzazione di gare, eventi e manifestazioni sportive, soprattutto se improntate a criteri di ecosostenibilità. Le iniziative collegate al miglioramento del benessere psicofisico dei giovani, quelle rivolte a contrastare e/o prevenire la violenza nello sport".

"Nell'elenco delle priorità - ha concluso l'assessora allo sport - anche le attività sportive e motorie che promuovono corretti stili di vita e/o che favoriscano l’uso dello spazio pubblico e le iniziative per la formazione e l’aggiornamento dei dirigenti delle società sportive, associazioni sportive ed enti di promozione sportiva". L'avviso prevede che potrà essere presentata una sola domanda di contributo economico. Dovrà essere inviata, entro il 30 novembre 2024, esclusivamente tramite pec all’indirizzo [email protected], compilando un apposito modello reperibile e allegando alla domanda preventivo spese/entrate e relazione illustrativa.