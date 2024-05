Ciclismo, "fra i pedali nella storia". Una mostra a Firenze

Firenze,29 maggio 2024 - Domenica prossima 2 Giugno si aprirà presso la pensilina pedonale del Teatro Maggio Musicale Fiorentino in Piazza Vittorio Gui a Firenze, una mostra foto-biografica dal titolo “Fra i pedali nella storia” che ha per tema cicliste e ciclisti della Grande Boucle (sono 79) nella seconda guerra mondiale. La mostra resterà aperta fino a sabato 29 giugno giorno della partenza del Tour de France da Firenze. E’ organizzata dalla “Sezione O.Gelli” di Firenze dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport e dalla sezione fiorentina dell’Aned (Associazione Nazionale ex deportati nei campi nazisti), con il patrocinio del Comune di Firenze e della Città Metropolitana di Firenze. L’iniziativa sarà oggetto di una conferenza stampa in programma domani giovedì 30 maggio in programma presso il Teatro della U.S. Affrico – zona Campo di Marte – a Firenze, con inizio alle ore 11. Antonio Mannori