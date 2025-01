Ciclismo: una gara nazionale di ciclocross a Firenze

Firenze,14 ottobre 2021 - Inserita nel calendario nazionale delle gare di ciclocross per la stagione 2021-2022 siamo in grado di conoscere i dettagli della manifestazione in programma a Firenze il prossimo 26 dicembre e soprattutto il luogo di svolgimento.

Scartata l’ipotesi del Parco delle Cascine per il programma ippico previsto in quel periodo, era stata prospettata l’idea del Parco nella zona dell’Isolotto, ma scartata questa zona, alla fine ha prevalso la terza soluzione e la gara ciclocampestre si svolgerà a Coverciano nel Parco del Mensola nei pressi del Centro Tecnico Federale.

Gli organizzatori della Virtus Miglio Settimello con a capo il dinamico Paolo Traversi in collaborazione con la Fosco Bessi di Calenzano hanno effettuato un sopraluogo, ritenendo ideale il parco per lo svolgimento dell’importante rassegna per la quale ci sarà la piena collaborazione del Comune di Firenze, grazie all’assessore allo sport Cosimo Guccione.

Il tracciato della gara fiorentina nel giorno di Santo Stefano dovrebbe misurare 2 Km e 800 metri, ed anche dal punto di vista tecnico e spettacolare offre assolute garanzie, permettendo altresì agli sportivi di seguire gran parte della gara. Il ritrovo per le operazioni preliminari del Trofeo Città di Firenze di ciclocross e per quelle del dopo gara, sono previste al Pala Coverciano di via De Robertis.

Nel sogno degli organizzatori ad iniziare dall’estroso Traversi, quello di portare a Firenze nel 2023 la Coppa del Mondo di ciclocross. Un impegno non da poco dal punto di vista economico-finanziario oltre a quello organizzativo, ma ai dirigenti fiorentini non mancano passione, impegno e coraggio per raggiungere l’obbiettivo.