Silvio Pittori è il candidato del centrodestra per Figline e Incisa

Figline e Incisa (Firenze), 27 marzo - Sarà Silvio Pittori il candidato sindaco di tutto il centrodestra unito alle amministrative di giugno. Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc e Partito Liberale italiano hanno trovato un accordo sul nome dell’avvocato. “Una scelta forte, chiara – scrivono in una nota congiunta - per portare quel cambiamento che il territorio attende da tempo. Dopo la vittoria ottenuta alle elezioni politiche 2022, ed i molteplici e costanti trionfi alle elezioni regionali in tutta Italia, adesso sarà il turno della vittoria del centrodestra a Figline e Incisa Valdarno. Il vento del cambiamento soffia forte sui territori”. Non è la “prima volta” di Pittori: anche 5 anni fa fu il candidato del centrodestra, coalizione che ottenne al primo turno il 25% dei voti portando al ballottaggio il Pd e le liste di sinistra. Al secondo turno poi si fermò al 48,6%, affidando per un secondo quinquennio il Comune al sindaco Giulia Mugnai. Dopo il primo anno come capogruppo Lega, Pittori aveva lasciato il partito per entrare nel gruppo misto. Nelle scorse settimane Pittori si era autocandidato (il primo a uscire allo scoperto) come sindaco “ponendo la mia esperienza umana e professionale a servizio della nostra comunità” e come “cittadino tra i cittadini” con quella che aveva definito “una proposta civica, nel segno della discontinuità e alternativa alla sinistra che da decenni amministra localmente lasciando soltanto macerie”. Oggi ufficialmente è sostenuto dal centrodestra compatto. Manuela Plastina