Firenze, una cena di solidarietà per Aisla e i malati di Sla

Firenze, 13 giugno 2024 - Mancano pochi giorni al solstizio d’estate, evento di grande importanza per la comunità Sla di tutto il mondo perchè il 21 giugno ricorre anche la Giornata mondiale sulla Sla. La sezione provinciale fiorentina di Aisla festeggerà l’arrivo di questa giornata la sera del 20 giugno con la ormai tradizionale serata di gala a Villa Chellini, in via Grecchi 34, per raccogliere fondi a sostegno dei tantissimi progetti di aiuto e sollievo alle persone colpite da Sla e ai loro familiari. L’evento è poi una piacevole occasione per ritrovarsi con soci e amici di Aisla Firenze in un contesto bellissimo, nel giardino di villa Chellini a due passi dal Poggio Imperiale a Firenze, messo a disposizione dalla signora Chellini, socia da tanti anni. Non una semplice serata di gala, ma un momento davvero significativo per la comunità Sla e per la solidarietà. Dopo l’aperitivo di benvenuto alle 19,30, i partecipanti potranno godere di una cena placèe alle ore 20, momenti di intrattenimento musicale e l’estrazione finale di tanti premi. Per info e prenotazioni: [email protected]. La prenotazione è obbligatoria, il costo a persona è di 50 euro adulti e 20 euro bambini fino a 12 anni. Gli organizzatori fanno sapere che è gradito il versamento della donazione per la serata, Iban: IT31U0832502800000000202425.

Maurizio Costanzo