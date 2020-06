Roma, 27 giugno 2020 - Un gran gol di Ribéry al 25' del primo tempo sblocca la sfida tra Fiorentina e Lazio. Splendida azione personale del francese che si libera di due avversari e batte Strakosha.

Al 6' pericolosi i biancocelesti con Caicedo chealza la mira di testa. Bene Ribéry che con due incursioni ha messo in difficoltà la difesa avversaria.

Al 17' bello spunto di Dalbert che da fuori è pericoloso con un tiro deviato in corner. La gara è giocata a ritmi bassi da entrambe le squadre. La Fiorentina, comunque, è intraprendente e non rinuncia agli spunti offensivi, con un Ribéry in grande spolvero.

Al 25' il vantaggio viola con il gol capolavoro di Ribéry.

Al 28' Parolo di testa impegna Dragowski

I viola hanno una formazione che fa i conti con gli squalificati (Caceres e Chiesa, oltre al tecnico Iachini) e che vede una scelta a sorpresa del tecnico viola. A centrocampo si rivede Badelj dal primo minuto e tocca anche a Ghezzal schierarsi tra i 5 del 3-5-2. In avanti viene preferito Cutrone a Vlahovic, per giocare accanto a Ribéry.

. Formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Patric, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Lirola, Ghezzal, Badely, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribéry. Allenatore: Carillo (Iachini è squalificato)

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Note: ammoniti Dalbert, Parolo, Milinkovic, Milenkovic, Bastos