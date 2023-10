Firenze, torna France Odeon con due iniziative per i giovani

Firenze, 16 ottobre 2023 - Per festeggiare il suo 15esimo compleanno, France Odeon propone per la prima volta un concorso per giovani artisti per lasciarsi ispirare dal cinema in nome della storica relazione che lega il mondo dell'arte e quello cinematografico. Rivolto a giovani pittori e disegnatori under 35, ‘La grande visione’ si terrà in concomitanza con il festival e offrirà agli artisti selezionati l'opportunità di prendere parte alla rassegna cinematografica seguendo gli spettacoli da un palco riservato, dotato di tavolo, cavalletto e luce da tavolo per lavorare durante la proiezione. Gli artisti potranno quindi prendere spunto sia dalle pellicole che vedranno sia dall’atmosfera che si respira nella sala. Questo concorso mira a promuovere l'interazione sinergica tra disegno, pittura e cinema, incoraggiando a esplorare nuove possibilità creative e a sviluppare opere uniche che incarnino questa connessione tra forme d'arte, contribuendo così all'arricchimento e alla diversificazione dell'espressione artistica contemporanea. La consegna delle opere è prevista entro le ore 10 del 1 novembre e saranno esposte nel foyer del Cinema La Compagna per essere giudicate dalla giuria della 15esima edizione di France Odeon. La partecipazione al concorso è gratuita ed il vincitore riceverà un premio in denaro di 500 euro. Il termine per le candidature è domenica 22 ottobre, per partecipare occorre inviare la candidatura all'indirizzo email: franceodeon.arte@gmail.com allegando un documento di identità, portfolio e curriculum vitae aggiornati. Maurizio Costanzo