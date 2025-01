Vetrina francese per Primolio. I produttori ripolesi vanno a Parigi

Primolio diventa internazionale con la tre giorni di trasferta all’estero dei produttori di Bagno a Ripoli: in 10 sono pronti a fare le valigie e portare la loro produzione (e dunque la loro vita) in terra di Francia. Dal 26 al 28 gennaio esporranno il proprio lavoro alla fiera della città gemellata La Garenne Colombes, alle porte di Parigi. Al Salone del vino e del territorio, mostra mercato eno-gastronomica di grande richiamo per tutta la Francia, l’oro verde sarà affiancato anche dal vino delle colline ripolesi.

D’altra parte la produzione di Bagno a Ripoli anno dopo anno si sta facendo sempre più spazio tra appassionati, cultori ed esperti. Sempre più persone – anche giovani – stanno investendo nel ritorno alla coltura, affiancando l’innovazione alla tradizione. Solo nell’ultima edizione di Primolio a novembre sono state registrate oltre 10mila presenze; più di 40 le aziende olivicole e agricole. Numerosi anche i premi internazionali vinti negli anni che attestano la qualità del prodotto ripolese. Dalla Francia ora i produttori si aspettano un nuovo slancio.

In partenza per l’aeroporto di Parigi sono Fattoria Il Padule, Fattoria Ramerino, Podere Ema, Tenuta Nonno Bruno, Azienda agricola Buffalmacco, Fattoria Il Palazzaccio, Monnagiovannella, Azienda agricola dell’Apparita. Con loro partono anche la gelateria cioccolateria Vitali e Jolly Caffè, nonché una delegazione comunale guidata dal sindaco Francesco Pignotti con gli assessori Paola Nocentini e Paolo Frezzi, il presidente del Consiglio comunale Leonardo Bongi e la presidente del comitato dei gemellaggi Roseli Riva. Parteciperà anche Guido Reghini, assaggiatore esperto di Anapoo, per dare al pubblico francese notizie sui sentori e le caratteristiche dell’olio extra vergine di Bagno a Ripoli.

"Quella a Parigi – annuncia Pignotti – sarà solo la prima trasferta di un ciclo di iniziative all’estero".