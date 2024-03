Tre borseggiatori in azione. Ma i carabinieri liberi dal servizio li riconoscono e li bloccano

Una 57enne ungherese e un 49enne rumeno, sono stati arrestati venerdì sera con l’accusa di aver rubato il portafoglio a una turista tedesca in via Strozzi. A bloccare la coppia due carabinieri della stazione Uffizi liberi dal servizio. I militari stavano anche loro passeggiando quando hanno notato due donne e un uomo avvicinarsi allo zaino della turista. I carabinieri, subiti intervenuti, sono poi riusciti a bloccare la 57enne e il 49enne e a recuperare il portafogli. Riuscita invece a fuggire la terza persona, riconosciuta dai militari come una ungherese di 58 anni, che è stata poi denunciata.