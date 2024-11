Trainline sbarca in città: "Firenze va rispettata"

Trainline, app leader in Europa per l’acquisto di biglietti di treni e pullman, collabora con il Comune di Firenze e Fondazione Destination Florence per promuovere un turismo responsabile e sensibilizzare i viaggiatori su #EnjoyRespectFirenze. Nell’ambito di questa iniziativa, Trainline utilizzerà la propria piattaforma per distribuire le linee guida di #EnjoyRespectFirenze a tutti i turisti che prenotano viaggi in treno per Firenze, per offrire consigli pratici su come organizzare la visita in modo più consapevole e sostenibile, rispettando il patrimonio culturale, l’ambiente e i residenti della città e migliorando allo stesso tempo l’esperienza di visita.