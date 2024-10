Strade, in partenza la maxi riqualificazione da 300mila euro

Quasi 300mila euro di opere al via per interventi di manutenzione sul territorio. Alcuni cantieri sono già aperti, altri prenderanno il via proprio nelle prossime ore, con l’obiettivo comune della riqualificazione di alcune delle principali strade del centro. Secondo il cronoprogramma, gli interventi disposti dal Comune dovrebbero durare complessivamente 77 giorni. "Questo intervento – ha detto il vicesindaco Yuna Kashi Zadeh – non è solo una risposta puntuale ai bisogni infrastrutturali, ma un segnale della nostra attenzione alla cura della città. Ogni fase dell’intervento è stata pianificata con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per i residenti e garantire risultati duraturi. L’amministrazione comunale di Scandicci pone la qualità della vita dei cittadini e la cura del nostro territorio al centro del proprio operato. La prima delle sette fasi previste, riguarda piazza Benini (col rifacimento dei marciapiedi) e via Fucini, quest’ultima chiusa al traffico con divieto di sosta, dalle ore 7 alle 18, per il rifacimento dei cordoli e dei marciapiedi. Poi previsto il rifacimento della carreggiata in piazza Cioppi, lato via Fanfani, con la chiusura al traffico e l’istituzione di un percorso lungo via Bessi e via Fanfani. Lavori in arrivo anche in via Rolando Burchietti, via Giacomo Leopardi, via Sandro Botticelli e via IV Novembre. Nel frattempo, è partita anche la riqualificazione di via Donizetti. L’intervento costerà 114mila euro e prevede opere di manutenzione straordinaria nel tratto compreso tra via dell’Acciaiolo e via Ponchielli.