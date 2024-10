Sport, premi del Comune. È Vittoria Guazzini l’Atleta dell’anno

Sono stati annunciati ieri, a Firenze, i vincitori del premio "Atleta dell’Anno", organizzato dalla sezione Unvs azzurri Fulvio Nesti ed Egisto Pandolfini Le Signe. La consegna si svolgerà martedì 22 ottobre (ore 18.30) a Villa Alberti, a Signa, e vedrà la partecipazione dei sindaci di Signa e Lastra Giampiero Fossi ed Emanuele Caporaso con i rispettivi assessori allo sport e col delegato del Coni di Firenze Gianni Taccetti che è anche il presidente del Comitato del Premio. "Il comitato promotore – ha spiegato ieri il presidente della sezione Unvs delle Signe, Leandro Becagli - ha assegnato a Vittoria Guazzini, 24 anni, il premio Atleta dell’anno 2023".

Ciclista cresciuta sportivamente nelle strade della zona, Vittoria abita a Poggio a Caiano. Azzurra delle Fiamme Oro, ha vinto quest’anno i campionati italiani e europei, oltre al bellissimo oro a Parigi. Il premio "Atleta nazionale emergente" andrà invece a Viola Laci, vincitrice Supercoppa Italiana e campionessa mondiale di salsa, bachata, merengue, e Gaia Spinelli, vincitrice Supercoppa Italiana e campionessa mondiale di salsa, bachata, merengue, entrambe della Asd Just Dance di Lastra. E ancora: "Premio alla società del territorio" alla Polisportiva La Lanterna; "Premio Sport e Solidarietà" alla Asd Shin Do Kan. Per la categoria "Veterani dello sport", il premio alla memoria di Libero Sarchielli assegnato a Roberto Alessi (ciclismo), Paolo Moretti (baseball), Andrea Nepi (pallavolo), Stefano Nistri (judo) e Alessio Nunziati (calcio). Infine il "Premio Nazionale Ambasciatori sport" è andato a Valpedo Becagli, storico dirigente pugilato, e al giornalista Antonio Mannori. Durante la cerimonia ci sarà un momento di ricordo di Beppe Bonardi a cura del regista Calonaci.

Li.Cia.