.Scuola La Massa, è polemica: "Alunni raddoppiati, il Comune tace"

"La prima azione del sindaco sconfessa subito lo slogan della sua campagna elettorale: sulla Scuola La Massa nessuna scelta insieme ai cittadini". A innescare la polemica il capogruppo di Fare Ora Figline Incisa Enrico Buoncompagni che annuncia una richiesta di chiarimenti sulla vicenda nella seduta del consiglio comunale in programma oggi: "Circa 100 bambini delle attuali classi della primaria presenti alla Massa – dice il consigliere di opposizione - saranno spostati nella Scuola Francesco Petrarca di Incisa che vedrà, a parità di spazi, raddoppiati gli alunni, che saranno oltre 200 dai circa 100 attuali. Da una prima valutazione degli spazi risulterebbe che il plesso di Incisa potrebbe ricevere tali alunni solo rinunciando alle aule didattiche e laboratoriali, subendo così una profonda modifica dell’attuale offerta. Quindi a fronte di un raddoppiamento degli alunni, il plesso avrebbe un dimezzamento degli spazi attualmente in uso". Tutto ciò – prosegue Buoncompagni – "poteva essere evitato semplicemente scegliendo di creare nuovi posti nido ampliando le strutture d’infanzia già presenti nel Comune, una scelta compatibile con il finanziamento ottenuto. Appare soprattutto molto grave che una scelta così importante sia stata scoperta dai genitori, dagli alunni e dagli insegnanti solo in questi giorni, senza che via sia stato alcun preventivo loro coinvolgimento in questi mesi. Invito i genitori ad essere presenti in consiglio così da poter ricevere direttamente dal primo cittadino le dovute, anche se tardive risposte".