San Godenzo d’assalto. Reggello doma Vaggio

Nel girone D di Prima categoria il San Godenzo è la squadra del momento: batte 2-1 il Csl Prato e vola nei piani alti della classifica. Il San Godenzo ha dimostrato la propria forza nel primo tempo andando in rete con Giannoni su rigore e raddoppiando con il fantasista Amarel Vallaj il migliore giocatore in campo. Vallaj dribbla dal limite un avversario e lascia partire un gran tiro che, leggermente deviato, si infila in porta. Nella ripresa la reazione dei pratesi è tenuta sotto controllo dal San Godenzo che nel finale subisce la rete di Pagnotta, ma è pronto a replicare in contropiede. Finisce così 2-1 per i locali.

Grandi prestazioni delle squadre mugellane Gallianese e Sagginale che ottengono due eccellenti vittorie. La Gallianese, dopo essere stata in svantaggio, domina nel secondo tempo il campo dell’Albacarraia vincendo 4-1 con reti di Alivernini, Maenza, Pietro Pierottoli e Parrini. Per il Carraia a segno Fedi ed espulso Crescoli. Il Sagginale detta legge contro il Novoli imponendosi 2-0 con le meritate realizzazioni al 53’ Dreoni su rigore e 66’ Susini. Inaspettata sconfitta casalinga del Calenzano superato 2-0 dai pratesi dello Jolo in gol con Bettazzi e Lupetti. Bella vittoria esterna del Settimello che passa 3-0 contro l’Atletico Spedalino. Il Quarrata dimostra valore da leader imponendosi 3-0 sul Maliseti con doppietta di Doumbia e gol di Di Biase. Finisce in parità 2-2 fra Prato Nord e Aglianese.

Nel girone E giornata caratterizzata dai pareggi nelle partite più importanti. Il derby fiorentino fra Galluzzo e Legnaia finisce 1-1 con gol di Caparrini per i locali e De Carlo per gli ospiti. Pareggio per 1-1 anche fra Incisa e Barberino Tavarnelle con rete dei locali di Merola e per il Barberino Tavarnelle del neo acquisto Ghelli, centravanti proveniente dal Calenzano. Divisione dei punti fra Sancascianese e Porta Romana finita 2-2. L’attacco protagonista nei gialloverdi locali con reti di Lumachi e Terramoto, mentre risponde il Porta Romana con Nencioni e un autogol per una equa divisione dei punti.

Di spicco la vittoria del Reggello per 2-0 sul Vaggio Piandiscò ed ora è da solo in testa alla classifica. Successi del Gambassi per 2-0 sul Chianti Nord, con Botti giocatore decisivo e gara che si è decisa negli ultimi dieci minuti di gioco. Continua la marcia della della Castelnuovese che batte 1-0 la Dinamo Florentia con la segnatura di Rossi.

Francesco Querusti